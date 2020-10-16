Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun kadrosuna Gizem Erman Soysaldı'da dahil oldu. Başarılı dizinin son transferinin ardından yeni bölümde neler yaşanacağı da merak konusu oldu.

Soysaldı, “Cevval Menajer” Ceren karakterini canlandıracak.

Dizinin 22’nci bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu, “Uzun bir aranın ardından yeniden setlere döndüğüm için çok heyecanlıyım. Yakın zamanda da bir kısa film projesi için İzmir’e gideceğim” dedi.

Soysaldı, geçtiğimiz yıl Caner Cindoruk ile başrolü paylaştığı ‘İçerdekiler’ filmiyle 24. Nürnberg Türkiye-Almanya Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ve 25. Altın Koza Film Festivali’nde Yardımcı Rol’de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almıştı.

GİZEM ERMAN SOSYALDI KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Gizem Soysaldı aslen İzmir Karşıyaka doğumludur. Kova burcudur. Boyu ise 1.64 cm, kilosu ise 50’dir. Çocukluk yılları Karşıyaka’da geçmiştir.

Üç yaşından itibaren folklor, tiyatro, bale eğitimleri almaya başlamıştır. Çocuk yaşlarda başladığı tiyatro çalışmalarına Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda devam etmiştir. aHHval, Kül-Kadın, Açık Pencere, Asiye Nasıl Kurtulur, Ayı, oynadığı oyunlardan bazılarıdır.

Halen Hareket Atölyesi bünyesinde sahne çalışmalarına devam etmektedir. 6 sene özel tiyatro’da sahne almış Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Temmuz 2007'de evlenen Halit Ergenç ile tiyatro oyuncusu Gizem Soysallı, nikâhlarının kıyılmasından 16 ay sonra boşanmıştı. Ayrılma nedeni olarak, Ergenç'in "Binbir Gece" adlı dizideki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile ilişkisi gösterilmişti.

2013 yılında Arka Sokaklar dizisi ile dizi oyunculuğuna adım atmıştır. Ardından Seksenler ve Bizim Okul dizilerinde rol almıştır. Ayrıca 2012 yılında F Tipi Film, 2013 yılında Sürgün ve 2018 yılında İçerdekiler isimli sinema filmlerinde oynamıştır.

Ardından 2012 yılında yönetmen ve senarist, yazar Hüseyin Karabey ile 2012 yılında evlenmiştir. Bu evliliğinden 2015 doğumlu Taylan isminde bir oğlu vardır.

2016 yılında Teldolap – Bir Kavanoz Mucize isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Asi Film bünyesinde, eşi yönetmen Hüseyin Karabey ile birlikte sinema ve oyunculuk atölyeleri düzenlemektedir.