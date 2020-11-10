Hercai 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hazar, Miran'ın oğlu olduğunu öğreniyor!
Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai yeni bölüm fragmanı ile yine takipçilerini heyecanlandırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hazar, Miran'ın oğlu olduğunu öğrendi. Peki Hercai 47. Bölümde neler olacak? İşte Hercai 47. bölüm fragmanı haberimizde...
Hercai 47. bölüm fragmanı ile ATV ekranlarında yer aldı. Baş rollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel gibi bir çok başarılı ismin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne ise Hazar'ın Miran'ın oğlu olduğunu öğrendiği an oldu. Peki Hercai 47. Bölümde neler olacak? İşte Hercai 47. bölüm fragmanı haberimizde...
HERCAİ 47. BÖLÜM FRAGMANI
"Reyyan'ı alıp giderken, seni de mahvedip gideceğim..."
HERCAİ 46. BÖLÜM İZLE
Reyyan ve Miran yeniden Aslanbey konağında!
Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.
HERCAİ OYUNCULARI
Akın Akınözü
Ebru Şahin
Gülçin Santırcıoğlu
Serhat Tutumluer
Ayda Aksel
Macit Sonkan
Serdar Özer
Oya Unustası
Tansu Taşanlar
İnci Şen
Eda Elif Başlamışlı