Hercai 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hazar, Miran'ın oğlu olduğunu öğreniyor!

Hercai 47. bölüm fragmanı ile ATV ekranlarında yer aldı. Baş rollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel gibi bir çok başarılı ismin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne ise Hazar'ın Miran'ın oğlu olduğunu öğrendiği an oldu. Peki Hercai 47. Bölümde neler olacak? İşte Hercai 47. bölüm fragmanı haberimizde...

HERCAİ 47. BÖLÜM FRAGMANI

"Reyyan'ı alıp giderken, seni de mahvedip gideceğim..."

Reyyan ve Miran yeniden Aslanbey konağında!

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur. Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar. Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır. Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

HERCAİ OYUNCULARI

Akın Akınözü

Ebru Şahin

Gülçin Santırcıoğlu

Serhat Tutumluer

Ayda Aksel

Macit Sonkan

Serdar Özer

Oya Unustası

Tansu Taşanlar

İnci Şen

Eda Elif Başlamışlı