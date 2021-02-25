Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Birkaç aylık bir ömre kaç mucize sığar ki?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Reyyan ile Miran'ın aralarındaki aşk gözleri kamaştırırken, birkaç aylık ömrünün kaldığını öğrenen Reyyan son zamanlarını karnındaki bebek ve sevdiği adam ile iyi geçirmeye özen gösterir.

Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları sona ermiş, aşkları her zamankinden de kuvvetli devam etmektedir. Öte yandan birkaç aylık ömrüne mucizeler sığdırmaya çalışan Reyyan, karnındaki bebeği annesiz yaşayacağı bir hayata hazırlamak için elinden geleni yapar. Reyyan'ın içinde fırtınalar koparken, Miran'ın hiçbir şeyden haberdar olmaması, gerçekleri ne zaman öğreneceği ise merak konusu oldu.