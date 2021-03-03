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  3. Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu fedakarlık değil, intihar

Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu fedakarlık değil, intihar

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai'nin 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Miran'ın Reyyan'a yaptığı büyük sürpriz izleyiciyi ekranlara kilitleyecek gibi. İşte Hercai 62. bölüm fragmanı ...

Miran konuşma esnasında Reyyan ile düğün fotoğrafı olmadığını fark eder ve Reyyan'a yeniden anlı şanlı bir sürpriz düğün hazırlar. Mutluluğu yüzünden okunan Reyyan ne yapacağını bilemezken Miran'ın önüne eğilip evlilik teklifi etmesi ise iyice şok eder.

Sevmeyi bilmeyen adam olarak tanınan Miran'ın evlilik teklifi ederken sarf ettiği sözler herkesi duygulandırır. İntikamdan doğan imkansız bir aşkı yaşayan Miran ve Reyyan bu kez düğünlerinde iki düşman olarak değilde aşkın kazananları olarak oynarlar.

Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu fedakarlık değil, intihar

Öte yandan Reyyan karnındaki bebek için kendi hayatından vazgeçmeyi göze almıştır ve kendisini bu sona hazırlamıştır. Ancak doktorun Reyyan'a söylediği sözler onu kendine getirir. Bebeği için kendi canından vazgeçen Reyyan onun hayatı için fedakarlık ettiğini düşünürdü.

Doktor hanımın Reyyan'a Bu fedakarlık değil, intihar bu bebeği direk alıyoruz demesiyle soluklar tutuldu. Peki Reyyan'ın kararı ne olacak? Kendi canı mı yoksa bebeğinin canı mı?

İşte Hercai 62. bölüm fragmanı ...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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