Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile büyük ilgi gören Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası dizinin sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacağı iddia edildi.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu (d. 1977, İzmir, Türkiye), dizi ve sinema oyuncusu.

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

Sinema Filmleri

Yıl Film Adı Rolü Notlar

2021 Azizler

2015 Yeni Hayat Başrol Oyuncusu

2014 Kırımlı Anette Yardımcı Karakter

2010 Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit) Huriye Başrol Oyuncusu

2009 Ev Yapımcı Başrol Oyuncusu

2008 İki Çizgi Selin Başrol Oyuncusu

2007 Yumurta Gül Yardımcı Karakter

2005 Türev Süreyya İlk sinema filmi/Başrol Oyuncusu



Televizyon Dizileri

Yıl Dizi Adı Rolü Notlar

2019- Hercai Sultan Aslanbey Başrol Oyuncusu

2018 Nefes Nefese Sultan Akmeşe Yardımcı Karakter

2016 Diriliş Ertuğrul Çolpan Yardımcı Karakter

2016 Oyunbozan Mine Başrol Oyuncusu

2015 Kara Ekmek Pervin Başrol Oyuncusu

2013-2014 Osmanlı Tokadı Asuman Yardımcı Karakter

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim Sebahat Yardımcı Karakter

2010 Doktorlar Tuba Aygün Yardımcı Karakter

2010 Sensiz Yaşayamam Şahika Başrol Oyuncusu

2007-2009 Elveda Rumeli Hatice Başrol Oyuncusu

2006 Gülpare Neslihan Güldemir Yardımcı Karakter

2005 Aynalar İlk televizyon dizisi/Yardımcı Karakter

Ödüller

Umut Veren Kadın Oyuncu (Türev)[1] / 13. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri 2006