Hercai dizisinden bir veda haberi daha geldi! Sultan diziden neden ayrılıyor?
Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiç bir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı. İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.
Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile büyük ilgi gören Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası dizinin sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacağı iddia edildi.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
Gülçin Santırcıoğlu (d. 1977, İzmir, Türkiye), dizi ve sinema oyuncusu.
1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.
Sinema Filmleri
Yıl Film Adı Rolü Notlar
2021 Azizler
2015 Yeni Hayat Başrol Oyuncusu
2014 Kırımlı Anette Yardımcı Karakter
2010 Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit) Huriye Başrol Oyuncusu
2009 Ev Yapımcı Başrol Oyuncusu
2008 İki Çizgi Selin Başrol Oyuncusu
2007 Yumurta Gül Yardımcı Karakter
2005 Türev Süreyya İlk sinema filmi/Başrol Oyuncusu
Televizyon Dizileri
Yıl Dizi Adı Rolü Notlar
2019- Hercai Sultan Aslanbey Başrol Oyuncusu
2018 Nefes Nefese Sultan Akmeşe Yardımcı Karakter
2016 Diriliş Ertuğrul Çolpan Yardımcı Karakter
2016 Oyunbozan Mine Başrol Oyuncusu
2015 Kara Ekmek Pervin Başrol Oyuncusu
2013-2014 Osmanlı Tokadı Asuman Yardımcı Karakter
2011-2012 Bir Çocuk Sevdim Sebahat Yardımcı Karakter
2010 Doktorlar Tuba Aygün Yardımcı Karakter
2010 Sensiz Yaşayamam Şahika Başrol Oyuncusu
2007-2009 Elveda Rumeli Hatice Başrol Oyuncusu
2006 Gülpare Neslihan Güldemir Yardımcı Karakter
2005 Aynalar İlk televizyon dizisi/Yardımcı Karakter
Ödüller
Umut Veren Kadın Oyuncu (Türev)[1] / 13. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri 2006