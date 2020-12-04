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  3. Hercai dizisinden bir veda haberi daha geldi! Sultan diziden neden ayrılıyor?

Hercai dizisinden bir veda haberi daha geldi! Sultan diziden neden ayrılıyor?

Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiç bir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı. İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

Hercai dizisinden bir veda haberi daha geldi! Sultan diziden neden ayrılıyor?

Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile büyük ilgi gören Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası dizinin sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacağı iddia edildi.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?

Gülçin Santırcıoğlu (d. 1977, İzmir, Türkiye), dizi ve sinema oyuncusu.

1977'de İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfında şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi olan Türev 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bir klasik hâline gelen Elveda Rumeli dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin ilk filmi olan Yumurta filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan İki Çizgi, 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak Kara Ekmek ve Oyunbozan adlı dizilerde rol almıştır.

Hercai dizisinden bir veda haberi daha geldi! Sultan diziden neden ayrılıyor?

Sinema Filmleri

Yıl    Film Adı    Rolü    Notlar
2021    Azizler        
2015    Yeni Hayat        Başrol Oyuncusu
2014    Kırımlı    Anette    Yardımcı Karakter
2010    Memlekette Demokrasi Var (Yüz Bin Kibrit)    Huriye    Başrol Oyuncusu
2009    Ev    Yapımcı    Başrol Oyuncusu
2008    İki Çizgi    Selin    Başrol Oyuncusu
2007    Yumurta    Gül    Yardımcı Karakter
2005    Türev    Süreyya    İlk sinema filmi/Başrol Oyuncusu
 

Televizyon Dizileri

Yıl    Dizi Adı    Rolü    Notlar
2019-    Hercai    Sultan Aslanbey    Başrol Oyuncusu
2018    Nefes Nefese    Sultan Akmeşe    Yardımcı Karakter
2016    Diriliş Ertuğrul    Çolpan    Yardımcı Karakter
2016    Oyunbozan    Mine    Başrol Oyuncusu
2015    Kara Ekmek    Pervin    Başrol Oyuncusu
2013-2014    Osmanlı Tokadı    Asuman    Yardımcı Karakter
2011-2012    Bir Çocuk Sevdim    Sebahat    Yardımcı Karakter
2010    Doktorlar    Tuba Aygün    Yardımcı Karakter
2010    Sensiz Yaşayamam    Şahika    Başrol Oyuncusu
2007-2009    Elveda Rumeli    Hatice    Başrol Oyuncusu
2006    Gülpare    Neslihan Güldemir    Yardımcı Karakter
2005    Aynalar        İlk televizyon dizisi/Yardımcı Karakter

Ödüller
Umut Veren Kadın Oyuncu (Türev)[1] / 13. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri 2006

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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