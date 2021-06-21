Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Kanal D'de yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlama olan, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan gibi önemli isimlerin rol aldığı Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve başarılı oyuncularıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı.

HEYECAN DOLU SEZON FİNALİ

9. bölümüyle sezona ara veren dizi izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Sezon finalinde Feride, Cana’dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?

O İSİM ERKAN KOLÇAK KÖSTENGİL!

İlgiyle izlenen dizi sezon finali yapmasının ardından akıllarda en çok kalan Hayri'nin kim olacağı sorusuydu. Son dönemde birçok isim Hayri karakteri olarak gündeme gelse de en son çıkan iddia Çukur dizisinin Vartolu Saddettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil ile görüşüldüğü bilgileri vardı.

Bu iddia dizi severler kadar Erkan Kolçak Köstendil hayranlarını da bir hayli mutlu etti. Henüz net olarak anlaşma sağlandığına yönelik resmi bir bilgi yok. Ancak sosyal medyada anlaşmanın sağlandığına yönelik iddialar dolaşıyor.

DİZİ HAYRANLARI KABULLENDİ

Diziyi büyük bir ilgiyle izleyen seyirciler bu haberin ardından Köstendil ile Burcu Biricik’i yan yana getiren paylaşımlar yapmaya başladılar. Kanal D dizisinde en çok da Hayri karakterinin gelişinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Resmi açıklamaları izleyiciler heyecanla bekliyor.