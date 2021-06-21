21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'deEURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'deYaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'deİnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Sezon finaliyle herkesi merakta bırakan dizi Camdaki Kız'ın son sahnesinde Nalan'ın yanına gelen Hayri'nin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Kanal D'de yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlama olan, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Enis Arıkan gibi önemli isimlerin rol aldığı Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren konusu ve başarılı oyuncularıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. 

HEYECAN DOLU SEZON FİNALİ

9. bölümüyle sezona ara veren dizi izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Sezon finalinde  Feride, Cana’dan Koroğlu Ailesi'nin bütün yalanlarını öğrenince neye uğradığını şaşırır. Feride, her ne kadar bu gerçek karşısında yıkılsa da Nalan'ın mutluluğu için beklenmeyen bir karar veriyor.

Bir diğer taraftan kına gecesi ve düğün hazırlıkları devam ederken, Nalan’ın içini büyük bir korku kaplar. Feride’nin bugüne kadar erkekler hakkında kulağına fısıldadığı uyarılar, bir kabus gibi Nalan’ın zihnini ele geçirir. Muzo ise geçmişten gelen karanlık bir sırla, Sedat’ı Nalan’ı üzmemesi konusunda uyarır. Bu sır yıllar önce iki kardeşin arasında uçurumlar açmıştır.

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Cana sonunda Sedat ve Nalan’ı ayıracağından eminken, büyük bir yol ayrımında olan Feride’nin fikrini kim değiştirecek? Nalan'ın düğün gecesi Sedat'ın yanından ayrılarak gözyaşları içinde Feride'nin kapısını çalması ise korkularının yanında bir de hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Gözyaşları içinde olan Nalan'ın omzuna bir el uzanır. Peki bu el kimin eli olacak, Hayri kim?

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

O İSİM ERKAN KOLÇAK KÖSTENGİL!

İlgiyle izlenen dizi sezon finali yapmasının ardından akıllarda en çok kalan Hayri'nin kim olacağı sorusuydu. Son dönemde birçok isim Hayri karakteri olarak gündeme gelse de en son çıkan iddia  Çukur dizisinin Vartolu Saddettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil ile görüşüldüğü bilgileri vardı.

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

Bu iddia dizi severler kadar Erkan Kolçak Köstendil hayranlarını da bir hayli mutlu etti. Henüz net olarak anlaşma sağlandığına yönelik resmi bir bilgi yok. Ancak sosyal medyada anlaşmanın sağlandığına yönelik iddialar dolaşıyor.

DİZİ HAYRANLARI KABULLENDİ

Diziyi büyük bir ilgiyle izleyen seyirciler bu haberin ardından Köstendil ile Burcu Biricik’i yan yana getiren paylaşımlar yapmaya başladılar.  Kanal D dizisinde en çok da Hayri karakterinin gelişinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Resmi açıklamaları izleyiciler heyecanla bekliyor.

Herkes merak ediyordu! Camdaki Kız'ın Hayri'si bakın kim çıktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT