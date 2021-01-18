Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi derslerini uzaktan eğitim şeklinde aldı. 1. dönemin sona ermesine sayılı günler kala karneler hakkında araştırmalar hız kazandı. Şu sıralar dilden dile dolaşan, ''Herkes takdir alacak, Bütün öğrenciler takdir alacak'' söylentileri gündeme geldi. Peki Herkes takdir mi alacak 2021? Bütün öğrenciler takdir mi alacak?

KARNELER NASIL, NEYE GÖRE KARNE ALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) son dakika karne kararı geldi, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanlarıyla belirleneceği, yüz yüze sınavların karne notuna yansımayacağı açıklandı.

LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.''

HERKES TAKDİR Mİ ALACAK?

Bu söylentinin herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca konuya ilişkin bir resmi açıklama yapılmadı. Karneler öğrenciler e okul sistemi üzerinden dijital olarak verilecek. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

E okul öğrenci girişi karne notları öğrenme ekranı | Karne notları nasıl verilecek lise, ilkokul ve ortaokul?