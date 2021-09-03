Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! La Casa De Papel 5. sezon başlıyor!

Dizi severler tarafından ilgiyle takip edilen Netflix yapımı La Casa De Papel’den yeni sezon müjdesi geldi. İlk 5 bölümün fragmanı yayınlanan dizi bugün (3 Eylül) izleyici karşısına geçiyor.

Netflix’in yayınladığı fragmandaki bilgilere göre yeni sezon ilk 5 bölüm 3 Eylül’de yayında olacak. Yayınlandığı ilk sezon büyük bir beğeni toplayan dizide karakterler fenomen hale gelmişti.

Netflix’den yapılan resmi fragman bilgilendirmesinde “La Casa De Papel: 5. Kısım” ifadeleri kullanıldı.

Resmi tanıtım videosu 3 gün içerisinde 1 milyon izlenme rakamını aşarak Youtube Türkiye’de trend videolar listesinde ilk sıraya yerleşti.

La Case De Papel Twitter'da da trend olarak hakkında binlerce tweet atıldı.

LA CASA DE PAPEL

La casa de papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisidir. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

Televizyon dizisinin iki kısma ayrılan 15 bölümden ibaret olması planlanmıştı. Bu bölümler ilk olarak 2 Mayıs - 23 Kasım 2017 arasında İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı. 2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı.

Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.