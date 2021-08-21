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Hiç aşı yaptırmayan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Prof. Dr. Murat Akova, aşı karşıtı olduğu olan ve Kovid-19 aşısı yaptırmayan bir doktorun salgın nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti.

Hiç aşı yaptırmayan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşı olmayan ve aşı olanların akıllarında soru yaratan aşı karşıtları gündemdeki yerini korurken bu kez aşı karşıtı bir hekim aşı olmadığı için yoğun bakımda mücadele veriyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Akova, aşı olmayı reddeden bir meslektaşının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade ederken Kovid-19 aşılarına ilişkin olarak çok konuşulan argümanlar hakkında değerlendirmede bulundu. 

Hiç aşı yaptırmayan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

"HAYATTA KALMAK İÇİN AŞI YAPTIRIYORSUNUZ"

 "Ben iki doz aşı oldum, virüs bana bulaşacaksa ben o zaman gidip de bu aşıyı niye yaptırıyorum?" diyenler hakkında Prof. Dr. Murat Akova, "Bu sorunun cevabı şu: Hayatta kalmak için yaptırıyorsunuz, yoğun bakıma girmemek için yaptırıyorsunuz, ciddi enfeksiyona yakalanmamak için yaptırıyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin son derece kritik bir durumda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat Akova, ülkemizde aşıya erişimin kolay olduğunu belirterek bu durumun büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

Hiç aşı yaptırmayan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

AŞI YAPTIRMAYAN HEKİM YOĞUN BAKIMA DÜŞTÜ

Aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Murat Akova, bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, " Ben bir örnek verebilirim size, kendi meslektaşlarımızdan bir tanesi hiç aşı yaptırmamış ve muhtemelen aşı ile ilgili olumsuz düşünceleri olan bir meslektaşımız, şu anda yoğun bakımımızda yaşam mücadelesi veriyor. Çok ciddi bir hastalık tablosu ile karşı karşıya. Deyim yerindeyse ölüm kalım savaşı veriyor. Bu örnekleri çoğaltmak ne yazık ki mümkün" ifadelerini kullandı. 

Hiç aşı yaptırmayan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

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Tayfun Altuntaş
Editör
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