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Hidroksit ne demek, TDK'ya göre Hidroksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hidroksit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hidroksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hidroksit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hidroksit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hidroksit ne demek, TDK'ya göre Hidroksit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidroksit ne demek? Hidroksit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidroksit kelimesi. Peki hidroksit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidroksit nedir, hidroksit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hidroksit kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hidroksit kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

HİDROKSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidroksit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hidroksit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidroksit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir maden üzerine suyun etkisiyle yani bir hidroksil grubu ile bir madenin kaynaşmasından oluşan birleşik

HİDROKSİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- potasyum hidroksit, sodyum hidroksit

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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