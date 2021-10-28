Hidrosefali ne demek, TDK'ya göre Hidrosefali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hidrosefali ne demek? Hidrosefali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hidrosefali kelimesi. Peki hidrosefali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hidrosefali nedir, hidrosefali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİDROSEFALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hidrosefali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hidrosefali kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre hidrosefali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının büyümesine yol açan, bazen de kafatasının büyümesine sebep olan hastalık

