Higrotropizm ne demek, TDK'ya göre Higrotropizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Higrotropizm ne demek? Higrotropizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi higrotropizm kelimesi. Peki higrotropizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre higrotropizm nedir, higrotropizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİGROTROPİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Higrotropizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Higrotropizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre higrotropizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Neme yönelim

