Hilat ne demek, TDK'ya göre Hilat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hilat ne demek? Hilat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hilat kelimesi. Peki hilat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hilat nedir, hilat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hilat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hilat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HİLAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hilat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hilat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hilat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaftan



HİLAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.

