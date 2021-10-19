Hımbıl ne demek, TDK'ya göre Hımbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İş adamı Ahmet Karakol hayatını kaybetti!Bergüzar Korel'den güzellik algısını yıkan paylaşım! "Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz"28 Ekim anaokulları yarım gün mü 2021? | 28 Ekim anaokulları tatil mi 2021?PCR testinde yeni yöntem! Sürüntü yerine 'Gargara' örneği incelenecek!28 Ekim üniversiteler yarım gün mü 2021? | 28 Ekim üniversiteler tatil mi 2021?İsrail'de kadınlara askerlik zorunlu mu? İsrail askerlik süresi ne kadar?29 Ekim resmi tatil kaç gün? 28 Ekim yarım gün resmi tatil mi? 29 Ekim özel sektör kaç gün tatil?29 Ekim üniversiteler tatil mi 2021? | 29 Ekim üniversiteler tatil mi, yarım gün mü 2021?Prof. Dr. Oktay Demirkıran kötü haberi verdi! Yoğun bakımlar doluyor, yenileri açılıyor
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hımbıl ne demek, TDK'ya göre Hımbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hımbıl ne demek, TDK'ya göre Hımbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hımbıl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hımbıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hımbıl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hımbıl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hımbıl ne demek, TDK'ya göre Hımbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hımbıl ne demek? Hımbıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hımbıl kelimesi. Peki hımbıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hımbıl nedir, hımbıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HIMBIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hımbıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hımbıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyuşuk, tembel

HIMBIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zekâ olmadı mı akıl biraz hımbıl kalıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT