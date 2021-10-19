Hımbıl ne demek, TDK'ya göre Hımbıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hımbıl ne demek? Hımbıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hımbıl kelimesi. Peki hımbıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hımbıl nedir, hımbıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HIMBIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hımbıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hımbıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyuşuk, tembel



HIMBIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zekâ olmadı mı akıl biraz hımbıl kalıyor.

