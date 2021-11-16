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Hindolojik ne demek, TDK'ya göre Hindolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hindolojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hindolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hindolojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hindolojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hindolojik ne demek, TDK'ya göre Hindolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hindolojik ne demek? Hindolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hindolojik kelimesi. Peki Hindolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hindolojik nedir, Hindolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HİNDOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hindolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Hindolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Hindolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindoloji ile ilgili

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