Hıçkırık filminin yönetmenliğini Siddharth Malhotra üstleniyor. Başrolde ise Bollywood'un yıldız isimlerinden Rani Mukerji yer alıyor. Mukerji filmde; öğretmen olmak isteyen Rani isminde genç bir kadını canlandırıyor. Ancak bu kadının hayallerine kavuşması için önünde bir hastalık engeli bulunuyor. Bu bağlamda, Hint yapımı Hıçkırık filminin konusu nedir? Hıçkırık filmi oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

HİNT YAPIMI HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Başrolde yer alan Naina Mathur kısa ismiyle Rani'nin Tourette sendromu isminde bir hastalığı bulunmaktadır. Bu hastalık kişiye konuşma esnasında tıkanıklık ve kekemelik yaşatmaktadır. Rani bu hastalığına karşın öğretmen olmak istemiştir fakat çevresinde bulunan kişiler hastalığından dolayı bu mesleği yapamayacağını başka işler düşünmesi gerektiğini söylemektedirler. Rani yoğun uğraşlarının sonucunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur fakat mesleğini yapmak için birçok zorluğa göğüs germek zorundadır.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish