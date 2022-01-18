Hippi ne demek, TDK'ya göre Hippi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hippi ne demek? Hippi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hippi kelimesi. Peki hippi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hippi nedir, hippi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİPPİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hippi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hippi kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre hippi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Toplumsal düzene, tüketime ve şiddete karşı çıkan, derbederce yaşayan, örgütlenmemiş gençler topluluğu



HİPPİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hippilerin direnci, gece gündüz güvertede yatabilmeleri ilgimi çekmişti benim.

