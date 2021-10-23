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Histerezis ne demek, TDK'ya göre Histerezis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Histerezis kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Histerezis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Histerezis nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Histerezis kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Histerezis ne demek, TDK'ya göre Histerezis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Histerezis ne demek? Histerezis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi histerezis kelimesi. Peki histerezis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre histerezis nedir, histerezis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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HİSTEREZİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Histerezis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Histerezis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre histerezis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğa olaylarının gelişmesindeki gecikme

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