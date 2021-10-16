Hitan ne demek, TDK'ya göre Hitan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hitan ne demek? Hitan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hitan kelimesi. Peki hitan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hitan nedir, hitan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİTAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hitan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hitan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hitan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sünnet etme

