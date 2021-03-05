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Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...

Universal şirketi Hızlı ve Öfkeli'nin devam filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihini 25 Haziran 2021 olarak duyurdu.

Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi ertelendi! İşte filmin yeni tarihi...

Hız tutkunu ve araba severlerin çoğunlukla izlediği aksiyonu bol olan Hızlı ve Öfkeli film serisinin  yeni filmi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Vizyona giriş tarihi 25 Mayıs 2021 olan  Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyona giriş tarihi yapımcı şirket Universal, tarafından değiştirildi. Buna göre film son duyurulan 28 Mayıs yerine 25 Haziran'da seyirci karşısına çıkacak.

 

 

 

 

 

 

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