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  3. Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni fragmanı geldi! Tüm ekip görülüyor...

Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni fragmanı geldi! Tüm ekip görülüyor...

Koronavirüs nedeniyle defalarca kez ertelenmek zorunda olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yeni fragmanı geldi. 3.30 dakikalık fragmanda Hızlı ve Öfkeli 9 serisinin heyecanın hız kesmeden devam ettiği görüşüyor. Han Lue'nun geri döndüğü popüler filmin yayınlanma tarihi belli oldu!

Tüm dünya tarafından ilgi ile takip edilen, dizi serisi Hızlı ve Öfkeli'den haber var. Heyecanın hız kesmediği seri Hızlı ve Öfkeli'nin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 3.30 dakika uzunluğundaki fragman seyircileri heyecanlandırdı. 

Geçen yılın mayıs ayında vizyona girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9, koronavirüs nedeniyle uzun süredir erteleniyor. Han'ın geri dönüşü ile heyecanına heyecan katan popüler serinin haziran ayında vizyona girmesi bekleniyor. 

Hızlı ve Öfkeli 9'un başrollerinde Vin DieselMichelle Rodriguez, Tyrese Gibsoni Jordana Brewster, Chris "Ludacris" Bridges, Helen Mirren ve Charlize Theron gibi isimlerin yer alıyor. Efsane dizinin yönetmen koltuğunda ise "Tokyo Drift"'in yönetmeni Justin Lin yer alıyor. Filmin yeni serisinin oyuncu kadrosunda; John CenaMicheal Rooker ve UFC dövüşçüsü Francis Ngannou gibi yeni isimler yer alıyor.

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