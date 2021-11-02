"Homofobik değilim" diyerek paylaştı! PAU olarak tanınan şarkıcı Ayhan Ulu eşcinsellere tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi!

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan, Var Bir Hayalimiz, Sensin Doktorum, Ego gibi şarkıları da bulunan PAU olarak tanınan şarkıcı Ayhan Ulu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan PAU, TikTok üzerinden şarkılarını kullanarak video çeken eşcinsel çiftlere tepkisini dile getirdi.

"BENİ ESERLERİM İLE SINAMAYIN"

Kesinlikle homofobik olmadığını ve her kesimin özel hayatına saygı duyduğunu belirten PAU çıplaklık cinsellik içeren ya da çocuklara kötü örnek olacak, Türk aile yapısına uymayan videolarda ve bu tarz kliplerde bestelerinin kullanılmasını istemediğini söyledi.

İşte PAU'nun o paylaşımı:

"LÜTFEN !!!!!!

BİR SANATÇI OLARAK…

Kesinlikle homofobik olmayan bir bireyim.

yalnız…

Benim Bestelerimin

geleneğime, göreneğime, dinime , veya çıplaklık cinsellik içeren yada çocuklara kötü örnek olacak, Türk aile yapısına uymayan tehlike arz eden devamında şiddetli bir şekilde normalleştirilmeye çalışılan videolarda ve bu tarz kliplerde kullanılmasını istemiyorum….

Bu benim şahsi kararımdır…

başta her kesimin kişiliğine karakterine özel hayatına saygım var…

Yeni nesli yozlaştıran, kültür dejenerasyonuna sürükleyen ve bir algı yaratılan konu ve konuların fon müziği olmak istemiyorum..

Ama Sizde bana saygı duyup benim eserlerimi rica ediyorum böyle videolarda kullanmayın…

Tüm bu üstte yazdığım değerlerimizi korumaya çalışan bir sanatçı olarak beni eserlerim ile sınamayın saygı çift taraflıdır unutmayın…

Saygılar …."

Öte yandan PAU, Ayşe isimli bir kadının sokakta darp edilmesinin ardından ona evini açmış ve onun psikolojik sorunları geçene kadar yanında kalmasını istemişti.