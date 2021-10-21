Homolog Kromozom ne demek, TDK'ya göre Homolog Kromozom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Homolog kromozom ne demek? Homolog kromozom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi homolog kromozom kelimesi. Peki homolog kromozom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre homolog kromozom nedir, homolog kromozom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOMOLOG KROMOZOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Homolog kromozom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre homolog kromozom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biri anadan diğeri babadan gelen ve aynı gen çiftine sahip kromozom

