Horoz Fasulyesi ne demek, TDK'ya göre Horoz Fasulyesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Horoz fasulyesi ne demek? Horoz fasulyesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi horoz fasulyesi kelimesi. Peki horoz fasulyesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre horoz fasulyesi nedir, horoz fasulyesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HOROZ FASULYESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Horoz fasulyesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre horoz fasulyesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür fasulye

