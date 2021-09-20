Hüda ne demek, TDK'ya göre Hüda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hüda ne demek? Hüda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hüda kelimesi. Peki Hüda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hüda nedir, Hüda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Hüda kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Hüda kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

HÜDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hüda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hüda kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre Hüda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı



HÜDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

