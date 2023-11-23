Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu, kırma zeytine talebi artırdı!

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video sonrasında kırma zeytine talebin arttığı belirtildi.

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Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu, kırma zeytine talebi artırdı!

Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı aralıksız devam ederken, Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu sonrasında kırma zeytine talebin arttığı belirtildi.

Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu, kırma zeytine talebi artırdı!

Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu, kırma zeytine talebi artırdı!

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu, kırma zeytine talebi artırdı!

Bu paylaşım sonrasında kırma zeytine ilgi ve talep arttı.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, “Bugünlerde Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosundan sonra en çok talep görün ürün kırma zeytin oldu. Sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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