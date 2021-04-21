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Hüma isminin anlamı nedir, Hüma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Hüma isminin anlamı; saadet, mutluluk demektir. Bu içeriğimizde Hüma isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Hüma isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Hüma isminin anlamı nedir, Hüma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hüma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hüma ismi ne demek, Hüma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hüma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hüma İsminin anlamı nedir? TDK Hüma anlamı:

Hüma ismi TDK'da başına konduğu kimseye mutluluk getirdiğine inanılan talih kuşu anlamında yer almaktadır.

Hüma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hüma ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Hüma isminin kökeni:

Hüma ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 3654 kişi Hüma ismini kullanmaktadır.

Hüma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Hüma isminin rengi:

Deniz Yeşili

Hüma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Hüma isminin Harf Analizi Nedir ?

Hüma ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Hüma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hüma ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

Ü : 26

M : 16

A : 1

= 53 Hüma İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Hüma ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hüma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Hüma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

H: 8   Ü: 3   M: 4   A: 1 = 16

1 6 = 7 Kader sayısıdır

Hüma isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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