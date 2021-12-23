Hurma isminin anlamı nedir, Hurma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hurma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hurma ismi ne demek, Hurma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hurma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hurma İsminin anlamı nedir? TDK Hurma anlamı:

Palmiyegiller (Arecaceae) familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür. Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir. Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir. Kardeşlenme eğilimi vardır. Gövdesinden ve altından yavrular verebilir.

Hurma Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında sıcak iklimlerde yetişen ve onun tatlı meyvesi ve aynı zamanda hacıların hac farizasını yerine getirirken hacdan gelirken hediye olarak getirip ziyaret esnasında misafirlere sunulan bir meyve olarak ta biliniyor.

Hurma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hurma ismi ayet olarak kuranda çok geçmektedir.

Hurma isminin kökeni:

Hurma ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Hurma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Hurma isminin rengi:

Yeşil

Hurma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Hurma isminin Harf Analizi Nedir ?

Hurma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Hurma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hurma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

U : 25

R : 21

M : 16

A : 1

= 73 – Hurma İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Hurma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hurma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hurma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 U: 3 R: 9 M: 4 A: 1 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Hurma isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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