Huseyin Eskol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Eskol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Huseyin Eskol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Huseyin Eskol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Huseyin Eskol 20 Eylül 2002 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Hüseyin Eşkol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Huseyin Eskol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Huseyin Eskol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Huseyin Eskol'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Huseyin Eskol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eskoll48/

Huseyin Eskol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Huseyin Eskol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Huseyin Eskol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Huseyin Eskol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2021 yılında Bandırmaspor

13 Ağu 2022 yılında Edirnespor

30 Haziran 2023 yılında Bandırmaspor

Huseyin Eskol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Huseyin Eskol şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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