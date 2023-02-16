İvan Saponjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saponjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Saponjic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Saponjic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Saponjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saponjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Saponjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Saponjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Saponjic 2 Ağu 1997 tarihinde Nova Varoš şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Шапоњић / Ivan Šaponjić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Saponjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Saponjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bandırmaspor futbol takımında oynamaktadır. Bandırmaspor takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Saponjic'nin Bandırmaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Saponjic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sapa_33/

İvan Saponjicboyu ve yaşı kaç

İvan Saponjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Saponjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Saponjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Saponjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mayıs 2014 yılında Partizan

12 Ocak 2016 yılında Benfica B

3 Temmuz 2017 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2018 yılında Benfica B

8 Temmuz 2019 yılında Atlético Madrid

22 Ocak 2021 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2021 yılında Atlético Madrid

22 Ocak 2022 yılında Slo. Bratislava

2 Şubat 2023 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2023 yılında Slo. Bratislava

İvan Saponjic kimdir

İvan Saponjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Saponjic şuan Bandırmaspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zlatar Nova Varoš, FK Sloboda Užice

İvan Saponjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 12 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 16 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Saponjic nereli

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