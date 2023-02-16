Nikola Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nikola Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nikola Terzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nikola Terzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Terzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nikola Terzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nikola Terzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nikola Terzic 28 Eylül 2000 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Никола Терзић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nikola Terzic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIVERA Sports Group yapmaktadır. Nikola Terzic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bandırmaspor futbol takımında oynamaktadır. Bandırmaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nikola Terzic'nin Bandırmaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nikola Terzic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/terza_10/

Nikola Terzicboyu ve yaşı kaç

Nikola Terzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nikola Terzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nikola Terzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nikola Terzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički

19 Temmuz 2019 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2020 yılında Čukarički

3 Şubat 2021 yılında Partizan

12 Ocak 2023 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2023 yılında Partizan

Nikola Terzic kimdir

Nikola Terzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nikola Terzic şuan Bandırmaspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Jagodina, FK Cukaricki

Nikola Terzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Nikola Terzic nereli

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