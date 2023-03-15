Hüseyin Özmen milletvekilliği Aday Adlığı resmi müracaatını yaptı

Pendik'in sevilen siyasetçilerinden ve teşkilatlar tarafından sevilen Hüseyin Özmen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday adaylık başvurusunu gerçekleştirerek milletvekillik yolunda ilk adımı attı.

Hüseyin Özmen, Adaylık müracaatından sonra yaptığı açıklamada "Hakkımızda hayırlısı olsun. Büyük heyecanımız var, hizmet aşkımız var. Rabb'im nasip ederse aziz milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Şahsıma partimize ve özellikle de milletimize sevdalı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh gösteren herkese teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun,

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HÜSEYİN ÖZMEN VEKİLLİK YOLUNDA İLK ADIMINI ATTI

Önümüzde çok önemli bir seçim var. İnşa Allah Cumhurbaşkanımızı yine güçlü bir destek ile yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Türkiye tarihi bir seçime gidiyor. Vatandaşlarımız kendisine hizmet edeni son 20 yıldır olduğu gibi yeniden iktidara getirecektir. Buna olan inancımız tamdır" dedi.

Hüseyin Özmen Milletvekili Aday Adayı başvurusunu gerçekleştirdi