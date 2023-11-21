Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu!

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.
Yemen'deki Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayınladı.
Görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)