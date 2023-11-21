Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait kargo gemisine işte böyle el koydu! Yemen'deki Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı kargo gemisine el koydukları anlara ait görüntüleri yayınladı.