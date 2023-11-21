Ağrı'da 3 çobanlı 3 bin koyun donmaktan son anda kurtarıldı!

Ağrı'da kent genelinde etkili olan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bırakmasının ardından, il merkezine yaklaşık 21 kilometre uzakta bulunan Dede Maksut Köyü'nde 3 çoban, 3 bin koyun ile birlikte merada mahsur kaldı.

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Ağrı'da 3 çobanlı 3 bin koyun donmaktan son anda kurtarıldı!

Ağrı Merkeze bağlı Dede Maksut Köyü'nde kar yağışı ve tipi nedeni ile merada mahsur kalan 3 çoban ve 3 bin koyun ekipler tarafından kurtarıldı.

Ağrı'da 3 çobanlı 3 bin koyun donmaktan son anda kurtarıldı!

Kent genelinde etkili olan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışı ve tipiye bırakmasının ardından, il merkezine yaklaşık 21 kilometre uzakta bulunan Dede Maksut Köyü'nde 3 çoban, 3 bin koyun ile birlikte merada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, köy korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da 3 çobanlı 3 bin koyun donmaktan son anda kurtarıldı!

Mahsur kalan çobanlar ve 3 bin koyun yaklaşık 4 saatlik bir çalışma ile kurtarılarak Güvendik Köyü'ne getirildi. Soğuk hava nedeni ile ayakları donan bir çoban, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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