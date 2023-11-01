Husumetli akrabalar benzin istasyonunda karşılaşınca kan döküldü!

Samsun'da bir kişi akaryakıt istasyonunda karşılaştığı akrabasının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

ÖFKELİ AKRABANIN BIÇAK DARBELERİNDEN KAÇAMADI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Selami D.(42), aracına akaryakıt almak için gittiği istasyonda akrabası Alaaddin D. ile karşılaştı.

Amca çocukları olan taraflar arasında tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Alaaddin D.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Selami D. sol bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selami D. tedavi altına alınırken, Alaaddin D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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