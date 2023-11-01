Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Reşadiye mevkiinde saat 13.00 sıralarında hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Edirne istikametinde seyreden Kadir Aytekin idaresindeki 34 FF 2960 plakalı Man marka tır orta şeritte ilerlediği esnada yavaşlamaya başladı. Hemen arkasında aynı şeritte seyir halinde olan Mustafa Dereli yönetimindeki 34 EAN 824 plakalı Fiat marka hafif ticari araç duramayarak önünde bulunan tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu ticari araç içerisinde bulunan Mustafa Dereli ağır yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Tır şoförü Kadir Aytekin kazayı yara almadan atlatırken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıyı sağlık personeline teslim etti. Mustafa Dereli ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Mustafa Dereli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonrası Dereli idaresindeki aracın içerisinde alkol şişeleri göze çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Hafif ticari araç kontrolden çıkıp orta şeritteki tırın altına girdi!

Olay hakkında konuşan tır şoförü Kadir Aytekin, "Aracında şu an içkileri var. Normalde ben bu şeritten gidiyorum aracım birdenbire yavaşladı. Sağ tarafa geçerken araç bayağı hızlı şekilde geliyordu. Herhalde o yüzden kaza meydana geldi. Şoför yaralı" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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