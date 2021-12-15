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Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

TRT 1'in yeni dizisi HZ. Mevlana TV izleyicilerinin dikkatini çekiyor. Başrolünde Bülent İnal'ın yer alacağı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını Ahmet Okur ve Kerim Ayyıldız, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dizinin görüntü yönetmenliğini ise İtalyan Cesare Danese'nin yaptığı HZ. Mevlana için geri sayım başladı. Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatının anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosu ve konusu dizi severler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 'Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

HZ. MEVLANA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan “Hz. Mevlana” dizisi uzun bir hazırlık aşamasından sonra sete çıktı. Dizi çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak. Hz. Mevlâna dizisinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı anlatılacak.

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Mevlana Celaleddin-i Rumi Bülent İnal tarafından canlandırılacak. Diğer önemli rolleri ise Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes gibi birbirinden önemli isimler üstleniyor.

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

HZ. MEVLANA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nda gerçekleştirilen TRT’nin “Hz. Mevlâna” dizisinde iki yıl süren hazırlık aşamasının ardından çekimler başladı. Hz. Mevlâna dizisi için 50 dönümlük alana 13. Yüzyıl Selçuklu Konya’sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35’i; aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkârların dükkanlarından oluşuyor.

Hz. Mevlana dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Ayrıca 37 adet ev, 4 adet kümbet, 3 adet cami, 1 adet kilise, 2 adet han, 1 adet aşevi, 1 adet hamam, 4 adet konak bulunuyor. Yine, Hz. Mevlâna’nın medrese ve dergâhının olduğu yerler de dış surun içerisinde yer alıyor. İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alâeddin Camii bulunuyor.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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