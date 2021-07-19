Hz. Muhammed'i tasvir ederek eleştirilerin odağı olmuştu! Karikatürist Kurt Westergaard hayatını kaybetti!

İslam dininin son peygamber olarak kabul ettiği Hz. Muhammed'i tasvir ettiği karikatürleriyle tanınan ve eleştirilerin odağı haline gelen, İslamofobik karikatürist Kurt Westergaard'ın, sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Westergaard ailesinin Berlingske gazetesine verdiği ilanla öğrenilen ölüm gaverinde, Westergaard'ın 86 yaşında, uzun bir hastalık döneminden sonra uykusunda öldüğü belirtildi.

ÇİZİMLERİN ARDINDAN ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İllüstratör, muhafazakar günlük gazete Jyllands-Posten tarafından 'Muhammed'in Yüzü' başlığı altında yayımlanan ve biri özellikle öfkeye yol açan 12 çizimin arkasındaki Westergaard'ın çizimleri, Danimarka'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük dış politika krizine yol açtı.

Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Karikatürün yayımlanmasından kısa bir süre sonra Şubat 2006’da birçok Müslüman ülkede protesto eylemleri düzenlendi. Norveç ve Danimarka’daki büyükelçilik binalarına saldırılar gerçekleşti ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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CHARLİE HEBDO YENİDEN YAYIMLADI

Çizimlerle bağlantılı şiddet, 2012'de Fransız haftalık hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun karikatürleri yeniden basmasıyla sonuçlandı. 2015’te yapılan saldırıda Charlie Hebdo’da çalışan 12 kişi öldürüldü.

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KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, hayatının son yıllarında Westergaard, karikatürlerle bağlantılı diğer birçok kişi gibi, polis koruması altında gizli bir adreste yaşamak zorunda kaldı. Danimarka polisi, 2010 yılının başında 28 yaşındaki bir Somaliliyi, Westergaard'ın evinde onu öldürmeyi planlarken yakaladı.