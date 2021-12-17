İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaş tepki gösterince üslubunu bozdu: Senin beynin tutulmuş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye gitti.

Ziyareti kapsamında burada esnaf ziyaretinde bulunan İmamoğlu bir esnafın sorusu üzerine skandal niteliğinde bir yanıt verdi.

Esnafın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne terör örgütüyle bağlantısı olan kişilerin neden işe alındığı sorusuna, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş." cevabını veren İmamoğlu'nun bu sözleri geçmişteki '16 milyonu kucaklayacağız' açıklamasını anımsattı.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." diyerek adaylığa göz kırptı.

BAKAN SOYLU MECLİS KÜRSÜSÜNDE AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, “İstanbul’a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455’inin PKK ve KCK kaydı var. Sekseninin DHKP-C kaydı var, 20’sinin de MLKP kaydı var. İkisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim.” ifadelerini kullanmıştı.

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