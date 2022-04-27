İBB çalışanının teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! İşlemler başlatıldı!
İBB çalışanının teröristlerle çekindiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı. Ş. adlı kadın hakkında işlemler başlatılarak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ş. isimli kadının teröristler olan fotoğrafı gündeme oturdu, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alındığı öğrenildi.
TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan Ş. isimli kadının, soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
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