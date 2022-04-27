İBB çalışanının teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! İşlemler başlatıldı!

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu '5 aşamalı yol haritasını' kamuoyuna duyurdu! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personel ve EYT'lilerin durumu...

Mecliste nutuk atan Meral Akşener, promter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!