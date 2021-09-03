İBB duyurdu: İstanbul'da 6 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak!

Okulların açılacağı tarih 6 Eylül 2021 olarak belirlenmişti. Bunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını ilan etti. İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı ilk gün yoğunluk olacağı tahmin edilerek ve trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı bildirildi.

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ!

İBB tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirilirken, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedilerek, gerekli tüm önlemlerin alındığı aktarıldı.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak" denildi.