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İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

Sosyal medyada Teşvikiye Camisi'nin yüksek fatura nedeniyle elektriğinin kesildiği iddia edilmişti. İddialar sonrasında, İBB'nin fatura borcunu ödeyeceği belirtildi ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Teşvikiye Muhtarlığı, İstanbul Valiliği ve camide görevli müezzin açıklama yaptı. Açıklamada caminin değil, cami bahçesindeki özel işletme alanında bulunan tuvaletlerin elektriğinin kesildiği açıkladı.

İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

Teşvikiye Muhtarlığı, iddialara dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Paylaşımda, "Teşvikiye Camimizin elektrikleri, gelen yüksek miktardaki elektrik faturası ödenemediği için kesilmiş durumda. Cami cemaatimizin ve hocalarımızın, hem de Ramazan ayında bu durumda bırakılması üzücü bir durum" ifadeleri kullanıldı.

İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuya dair İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Teşvikiye Camimizin elektrikleri hiç sönmedi. Aboneliği sonlandırıldığı için cami bahçesindeki tuvalet işletmesinin elektrikleri kesintiye uğramıştır. Muhtarımız da konu ile ilgili özür diledi, gerekli açıklamayı yaptı" sözlerine yer verildi.

İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

İDDİALAR YALANLANDI

Caminin elektriklerinin kesik olduğu ve faturayı İBB'nin ödeyeceği iddiaları sonrası camide müezzin olarak görev yapan Cemal Doğrugören sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi: "Caminin hocasıyım bilgi yanlıştır. Elektriği kesilen özel işletme alanı WClerdir."

İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

İBB fena tökezledi! CHP'nin şovu kısa sürdü

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