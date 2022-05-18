“İBB kaynaklarıyla Türkiye'de siyaset yapamazsın!” diyen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'ye ateş püskürdü! “İBB, başkanının kariyer planlama merkezi ve reklam ajansı olarak çalışıyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programının bu haftaki konuğu oldu. Tevfik Göksu, canlı yayında kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"'ENGELLENİYORUM' CÜMLESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DUYDUNUZ MU?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, merkez hükümetin ve meclisin engelleyebileceğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Allah aşkına bakın, Meclis çoğunluk AK Parti. Meclisi 3 yılda 6 bin 500 dosya gelmiş. İBB Başkanının engelleniyorum, hazımsızlar cümlesinden başka bir şey duydunuz mu? Hayır. Engel nerede, İBB Meclisi'nde söyledim. Bir tane çıkın deyin de İstanbul adına şunu yapacaktık, engellendik. Kendi hedefinde yüzde 8'de kalmış. Kaynak olarak üreteceğim dediği hedef de yüzde 8 oranında kalmış. Kim engelleyecek?” dedi.

“GELİR GELMEZ SU ZAMMI TEKLİFİYLE GELDİLER”

İSKİ ve İETT zamlarını engelleyenin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, suya zam yaptıklarını, bu zammı İmamoğlu’nun veto ettiğini söyledi. Tevfik Göksu, “Öyle bir kurgu yapıyor ki? Küresel dalgalanma var mı? Var. Ben yapmazsam hükümet yapmış olur, diyorlar. Gelir gelmez yüzde 80 su zammı teklifiyle geldiler. Haziranda indirim yaptık, Kasımda yüzde 80 zam teklifiyle geliyorsunuz. 2019'dan bahsediyorum. AK Parti bir vicdan hareketidir. Hiçbir zaman İBB Başkanının içinde olduğu CHP grubu, hiçbir zaman İSKİ zammına 'evet' demedi. CHP olmasaydı bunların hiçbiri çıkmazdı” diye konuştu.

“VERİLEN SÖZLERİN HİÇBİRİ YAPILMADI”

İBB Başkanının hakikatle yüzleştiğini belirten Göksu, “2 yılı hakaretle geçirdi. Şimdiyse, 3 yıl oldu. Sözler verdiniz. Yerine getireceğim dediniz, peki bu sözleri ne kadar yerine getirdiniz? Hem Karadeniz gezisinden hem de İstanbulluların gerçekle yüzleşmesinden söz ediyorum. İBB Başkanı, 'İstanbul'da ulaşım sorun olmaktan çıkacak' dedi. 100 bin kapasiteli otopark sözü verildi, 40 doğum evi sözü verildi. Son 3 yılda olmayan ve yeni açılan bir doğum evinde doğum yapan biri var mı? 40 sağlık merkezi yapacağım dedi, 1 tane yeni açılmış merkezde sağlık ihtiyaçlarını karşılayan var mı? 10 çocuk sağlığı merkezi sözü verildi. Vatandaş soruyor, 30 adet yüzme havuzu yapılacağı söylendi. Hiçbirisi yapılmadı. Hepsi sıfır” ifadelerini kullandı.

“İBB REKLAM AJANSI OLARAK ÇALIŞIYOR”

Ekrem İmamoğlu’nun herkesi toplayarak gösteriye götürdüğünü ancak israfı önleyeceklerini söylediğini açıklamalarına ekleyen Başkan Göksu, “Bunları kim finanse ettiniz? Tarık Balyalı, CHP Grup Sözcüsü konuşurken yüzü kızararak söyledi. O organizasyonları kim hangi kaynakla yaptı? Cumhurbaşkanı adayı olmak istemesi beni ilgilendirmez. Kendisi ben kişisel masraflarımı karşıladım, diğerlerini İBB verdi. İstanbul kaynaklarını nereye kullandınız? İBB Borcu 28 milyardı. Şu an borcu 58 milyar oldu. Belediye kaynağını kullanmamalıydı. İBB kaynaklarıyla Türkiye'de siyaset yapamazsın. İBB, şu anda İBB Başkanının kariyer planlama merkezi ve reklam ajansı olarak çalışıyor. İmamoğlu'nun şu an tekrar seçilmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

“İSTANBUL’A YAPILANLAR NEDEN İNSANLARI RAHATSIZ EDER?”

Canlı yayında açıklamalarına devam eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Atatürk Havalimanı ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Göksu, canlı yayında İmamoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak projenin ne olması gerektiğiyle ilgili verdiği cevabı dinleterek açıklamalarına şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu, bizi dinlediler, biz ortayı park yapacağız diyor. İBB Başkanı biz orayı park yapacağız, diyor. İstanbul'a yapılanlar neden insanları rahatsız eder? 5.2 milyon metrekare Millet Bahçesi 132 bin ağaç, binlerce metrekare çayır oyun alanları, toplanma alanları yapılmasının kime ne zarar var? İstanbul'a dünyanın en büyük havaalanını yaptık. Günde ortalama bin 200 uçağın kalktığı bir havalimanı yaptık.”

“CHP, BU ÜLKEYE ÇİVİ ÇAKILMASINI İSTEMİYOR”

Atatürk Havalimanı'nın kapasiteyi kaldırmadığının bilindiğini vurgulayan Göksu, “Şimdi ne değişti? AK Parti burayı imara açar diye bekliyorlardı. Ağaç dikeceğiz. İstanbul Havalimanı yapılırken ağaç kesilmedi. Kömür ocaklarından boşaltılan alanlardı. 2018 yılında havaalanı kapanmadan oradaki karbondioksit emilimi 1 milyon 340 bin. Kalktıktan sonra 74 bin. Atatürk Havalimanı zararı 100 milyon dolar denmişti. 5 milyon nüfus için Millet Bahçesi yapılacak. CHP'nin hiçbir projeye 'evet' dediğini gördünüz mü? CHP'nin kafasında olsak hiçbir proje yoktu. Özal, bir projeye başlarken önce ortalama solun görüşlerine bakarım, karşılarsa yaparım, konuşmuyorlarsa gözden geçiririm, kabul ederlerse iptal ederim. CHP, bu ülkeye bir çivi çakılmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun görevden alındı mı? Ongun'un başında olduğu İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığı söylentisi kulisleri alt üst etti!

İBB'de taciz skandalı! Güvenlikçi taciz iddiasıyla tutuklandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan öğrencileri kızdıracak hamle! Toplu taşımada indirim kararını veto etti!