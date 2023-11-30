İBB ve UKOME aylık toplantısında 8 tünelde araç sınıfına göre uygulanan hız sınırı farkı kaldırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım Ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlık yaptı.

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İBB ve UKOME aylık toplantısında 8 tünelde araç sınıfına göre uygulanan hız sınırı farkı kaldırıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım Ayı toplantısında 8 tünelde araç sınıfına göre uygulanan hız sınırı limit farkı kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kasım Ayı toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlık yaptı. Toplantıda İstanbul’da bulunan tünellerin hız limiti teklifi, servis taşımacılığı teklifi ve parkomat projesi teklifleri görüşüldü. Öte yandan, UKOME toplantısında 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri ihdas edilmesi teklifi de görüşüldü.

Araç sınıfına göre hız limiti farkı kaldırıldı

Toplantıda görüşülen İstanbul genelinde bulunan tünellerdeki hız limit farkı teklifi UKOME üyelerinin oylarına sunuldu. Sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte; Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli, Sarıyer-Çayırbaşı ve Çamlıca-Libadiye Tüneli hız limiti tüm araçlar için 70 kilometre olarak belirlenirken, Vecdi Diker Tüneli ve Halis Ulukurt Tüneli için hız limiti 80 kilometre, Çamlıca-Libadiye Bağlantı Tüneli için hız limiti 50 kilometre olarak belirlendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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