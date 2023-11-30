Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'dan tepki!

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar'ın başkenti Doha'daki havaalanında inişten sonra yaklaşık 30 dakika uçağın kapısında bekletildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın İsrail ve Umman’ın ardından ziyaret ettiği Katar'da karşılanma şekli Alman basınında gündem oldu. Alman gazetelerinde yer alan haberlerde, Steinmeier’ın Doha Uluslararası Havaalanı’nda inişten sonra uçağın kapısında yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildiği ifade edildi.

Havalimanında bekletilmesinin ardından Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi tarafından karşılanan Steinmeier’ın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşmesine zamanında gittiği belirtildi.Söz konusu olay Alman basınında manşetlere taşınırken, Katar’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Steinmeier, dün gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ülkeden ayrıldı.Steinmeier'in havalimanında bekletilmesi, Almanya'nın İsrail politikasına tepki olarak yorumlandı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze'de binlerce kişinin ölmesine neden olan İsrail ordusunu "kendisini savunduğu için kınanamayacağını" ifade etmişti.

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