İnsanların hayatını hiçe saydılar! Sahte ilaç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Arnavutköy'de sahte ilaç üretildiği belirlenen 1 adrese baskın düzenlendi. 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 1 milyon 520 bin 490 adet sahte ürün ele geçirildi.

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İnsanların hayatını hiçe saydılar! Sahte ilaç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Arnavutköy'de sahte ilaç üretildiği belirlenen 1 adrese baskın düzenlendi. 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda, piyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 1 milyon 520 bin 490 adet sahte ürün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy’e bağlı Atatürk Mahallesinde illegal yollardan elde edilen ham maddeler ile sahte ilaç üretilip, depolanan ve satış yapılan bir imalathane tespit etti. Ekipler, teknik ve fizik takibin ardından dün söz konusu adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Depo içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan 776 bin 86 kaçak zayıflama ve cinsel performans arttırıcı ilaç, 463 bin 188 kaçak zayıflama çayı ve kahvesi, 281 bin 216 kaçak cinsel performans arttırıcı bal ve macun olmak üzere toplam 1 milyon 520 bin 490 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Sahte ilaçlara el konulurken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlılar hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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