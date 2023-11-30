Öğrenciyi sevindiren haber! Bu ilde öğrenciye ulaşım ücretsiz!

Muş’un Hasköy ilçesinde 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde öğrenciler, belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacak.

Hasköy Belediyesi yeni eğitim öğretim yılında da yine öğrencilere sağladığı ücretsiz ulaşım desteğini sürdürüyor. İlçede öğrenciler, belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Belediye Meclisi tarafından alınan kararla il merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretim gören tüm Hasköylü öğrenciler için ücretsiz ulaşım imkânı sağlandı.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, daha önce bir otobüsle Hasköy-Muş arasında ulaşımı sağlarken bir otobüs daha aldıklarını ifade ederek, “Muş-Hasköy arasında çalışan hat minibüsleri vatandaşlardan 70 lira ulaşım ücreti alıyor. Biz belediye olarak aldığımız meclis kararıyla öğrencilerimizden ücret almıyoruz, vatandaşlarımızdan ise 5 lira gibi cüzi bir para alıyoruz. Bu açıdan belediye olarak halka hizmet Hakka hizmet diyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Hem üniversite hem de kurslara giden öğrencilerimiz var.

Araçlarımız sabah erkenden öğrencileri alıp okullarına bırakıyor. Akşam saatlerinde de okullardan alıp ilçe merkezine getiriyor. Bilindiği üzere Hasköy, Muş’un bir mahallesi haline geldi. Her saat başı araçlarımız Hasköy - Muş arası aralıksız sefer yapmaktadır” dedi.

Muş Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören öğrencilerden Ahmet Turan ise, “Muş’tan Hasköy’e ücretsiz gidiyorum. Belediyenin çok güzel bir hizmetidir. Okulumuza rahat gidip geliyoruz. Bizlerden hiç ücret alınmıyor, rahat gidip geliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Muş Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan Mehmet Ensar Özden de, “Belediyenin hizmetinden faydalanıyoruz. İki tane belediye otobüsümüz var. Belediye başkanımızdan memnunuz” şeklinde konuştu.

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