İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milyonlar coşkuyla kutluyor. İstanbul ve yurdun birçok yerinde vatandaşlar bu heyecanı yaşarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara müjdeli bir haber geldi.

"TÜM İSTANBULLULAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLERDİR"

İBB'den yapılan açıklamada elektronik bilet sistemine tabii olan araçların ücretsiz olarak hizmet vereceği duyuruldu. İBB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir."

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Anadolu ve Avrupa yakasında köprü görevi gören Marmaray'ın durumu hakkında kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. MARMARAY trenlerimiz 23 Nisan saat 00.01'den 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir. İyi yolculuklar dileriz."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.



MARMARAY trenlerimiz 23 Nisan saat 00.01'den 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir.

İyi yolculuklar dileriz. pic.twitter.com/r2AbGlhm3A — Marmaray (@Marmaraytcdd) April 22, 2022

Bugün en güzel bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan mesajı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir

Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'in başkanlık çıkışı için olay yorum: Akşener, 23 Nisan'da başbakan olur