Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan'ın biyografisiİBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek23 Nisan 2022 Cumartesi (bugün) toplu taşıma bedava mı? 23 Nisan'da İETT, metro, tramvay, Marmaray, ücretsiz mi?23 Nisan 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıSurvivor yokluk adasına kim gitti? Takımların karışmasından sonra potaya giren ilk isim kim oldu?Esra Ezmeci’ye gelen itiraf takipçileri kahkahaya boğdu! “Kocam cinsellik sırasında deprem olur diye atlet pantolon ve ayakkabısını çıkarmıyor”TV8 Survivor All Star 85. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeŞanlıurfa'da otomobil sulama kanalında düştü! Ölenlerin sayısı 5'e yükseldiFOX TV Aşk Mantık İntikam 42. bölüm final, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle YoutubeBugün en güzel bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma araçlarının vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. Ulaştırma Bakanlığı da Marmaray trenlerinin gün boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.

İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını milyonlar coşkuyla kutluyor. İstanbul ve yurdun birçok yerinde vatandaşlar bu heyecanı yaşarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara müjdeli bir haber geldi.

"TÜM İSTANBULLULAR TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN ÜCRETSİZ FAYDALANABİLERDİR"

İBB'den yapılan açıklamada elektronik bilet sistemine tabii olan araçların ücretsiz olarak hizmet vereceği duyuruldu. İBB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"23 Nisan 2022 Cumartesi günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu ulaşıma entegre Özel Deniz Motorları'na ulaşım ücretsiz olacaktır. Tüm İstanbullular, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir."

İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

MARMARAY ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK 

Anadolu ve Avrupa yakasında köprü görevi gören Marmaray'ın durumu hakkında kurumun Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. MARMARAY trenlerimiz 23 Nisan saat 00.01'den 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir. İyi yolculuklar dileriz."

İBB ve Ulaştırma Bakanlığından vatandaşlara 23 Nisan müjdesi! Toplu taşıma ve Marmaray ücretsiz hizmet verecek

 

{TITLE_STRIP}Bugün en güzel bayram! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

{TITLE_STRIP}MHP lideri Bahçeli'den 23 Nisan mesajı! Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir

{TITLE_STRIP}Doğu Perinçek'ten Meral Akşener'in başkanlık çıkışı için olay yorum: Akşener, 23 Nisan'da başbakan olur

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
2
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT