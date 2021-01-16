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İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV CANLI YAYIN

Ekranların en sevilen eğlence programı İbo Show, 9 yıl aradan sonra izleyicileriyle buluştu. Hayranlarının karşısına bu hafta 10. kez çıkan İbo Show yine muhteşem konuklarla ekranlarda. İbo Show izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...

İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV CANLI YAYIN

İbo Show bu hafta 10. bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'nin en sevilen yayını ve ekranların en eğlenceli programı, rayting rekorları kıran İbo Show, 16 Ocak Cumartesi günü, saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak. 

Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır ile konuk listesini arşa çıkaran İbrahim Tatlıses, bu konuklarla yine raytingleri altüst edecek gibi görünüyor. 

İBO SHOW 10. BÖLÜM CANLI İZLE

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 10. bölüm konukları kim?

Sabahat Akkiraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sabahat Akkiraz hayatıSabahat Akkiraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sabahat Akkiraz hayatı

Haluk Levent kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Haluk Levent hayatıHaluk Levent kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Haluk Levent hayatı

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Ender Balkır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ender Balkır hayatıEnder Balkır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ender Balkır hayatı

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses  1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izle

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izle

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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