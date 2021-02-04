İbo Show 12. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?

Cumartesi akşamlarının severek izlenilen programı İbo Show bu haftada izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 12. bölüm fragmanında kulaklara pelesenk olmuş şarkılarıyla Gülden Karaböcek, Kmuran Akkor gibi isimler dikkat çekiyor. Nostalji rüzgarlarının estiği İbo Show'da bu hafta kimler konuk olacak izleyici tarafından merak ediliyor. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İbo Show 12. bölüm fragmanı haberimizde...

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

6 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan İbo Show'un bu haftaki konukları, Türk müziğinin önemli seslerinden Kamuran Akkor, arabesk müziğin kraliçesi Gülden Karaböcek en sevilen parçaları ile kulakların pasını silmeye evlerinize geliyor.

Öte yandan şair ve besteci kimliği ile tanıdığımız kelimelere ahenk veren Ahmet Selçuk İlkan, Ayşe Mine ve Faruk Tınaz bu hafta İbo Show'da nostalji rüzgarları estirecek konuklar arasında yer alıyor.

İBO SHOW 12. BÖLÜM FRAGMANI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Bu hafta İbo Show'da Ahmet Selçuk İlhan'a takılan İbrahim Tatlıses renkli anların yaşanmasına neden olurken, akıllara kazınmış şarkılar eşliğinde yeni bölümüyle seyirciye müzik şöleni yaşatacak...